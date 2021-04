João Jorge vai apostar em filho para estadual

Vereador em segundo mandato em São Paulo e ex-presidente da seção municipal do PSDB, João Jorge de Souza deve apostar no filho Israel na campanha de 2022 para deputado estadual. O time João Jorge deve atuar em Americana com apoios de algum peso. Pelo menos um secretário do governo Chico Sardelli/PV e um ex-candidato a prefeito devem estar no time. Em Santa Bárbara, o vice-prefeito Felipe Sanches também é aguardado para dar apoio a Israel.

João Jorge tem longa ligação política com Americana, tendo sido vereador e candidato a prefeito por duas vezes (1996 e no ano 2000). No início do século, foi para capital ocupar cargos burocráticos no governo do Estado e conseguiu depois se eleger vereador, crescendo na política da capital.