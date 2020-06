Jô volta ao Corinthians de novo

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira o retorno do atacante Jô. Será a terceira passagem do atleta pelo clube. O jogador de 33 anos terá vínculo com a equipe alvinegra até o final de 2023. O presidente Andrés Sanchez ressaltou nas últimas semanas que o clube paulista não faria nenhuma loucura econômica e as futuras contratações seguiriam o teto salarial estipulado pela diretoria.

Jô é fruto das categorias de base do clube de Parque São Jorge. Ele estreou pela equipe profissional do Corinthians em 2003, quando tinha apenas 16 anos, e jogou pela equipe alvinegra até 2006, ano em que foi vendido para o CSKA Moscou, da Rússia.

Durante seu período no exterior, o atacante passou por Manchester City e Everton, clubes da Inglaterra, e, antes de retornar ao Brasil, em 2011, pelo Galatasaray, da Turquia. Jô voltou ao futebol brasileiro para defender o Internacional e o Atlético-MG, onde foi campeão da Copa Libertadores em 2013.

Em 2015, o jogador foi para o Al-Shabab, dos Emirados Árabes Unidos, e, no ano seguinte, para o Jiangsu Suning, da China. Jô retornou ao Corinthians em 2017, ano em que foi campeão do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, ambos sob o comando do técnico Fábio Carille, e se tornou o primeiro artilheiro alvinegro do Brasileirão, com 18 gols.