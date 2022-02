Jesus leva moradores do Cruzeiro do Sul para reunião com Patrícia

O vereador Jesus (Avante) promoveu, ontem (17), uma reunião entre moradores do bairro de chácaras Cruzeiro do Sul e a secretária municipal de Governo, Patrícia Marques. Durante o encontro, os munícipes puderam apresentar à representante do Executivo uma lista de reivindicações relativas a melhorias no bairro, como manutenção nas ruas, limpeza e roçagem em área de lazer, pavimentação de diferentes vias e obras contra enchente.

“Terminamos a reunião muito felizes, pois ela foi muito produtiva e percebemos avanços em diferentes pontos”, afirmou Jesus, ressaltando que esse foi o segundo encontro entre moradores do Cruzeiro do Sul e a secretária de Governo e que algumas das reivindicações devem ser atendidas pela Prefeitura o mais breve possível.