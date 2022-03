Jesus e Careca do Esporte “decidem” arquivamento da investigação de Corá

O arquivamento da Comissão Processante (CP) que investigaria o vereador Felipe Corá (Patriota) após denúncia de quebra de decoro parlamentar e consequente pedido de cassação, ocorrido na noite desta terça-feira, teve votos ‘de última hora’ que deram uma reviravolta no caso. A abertura da investigação era dada como certa horas antes do início da sessão extraordinária.

O pedido da abertura da comissão e de cassação de Corá é decorrente das falas do vereador sobre o feriado da Consciência Negra em novembro passado e é apoiado por pelo menos 19 entidades e assinado por 30 pessoas, entre representantes das movimentos e civis.

Os votos dos vereadores Jesus Vendedor (Avante) e Careca do Esporte (Patriota) foram os que fizeram com que se quer fosse aberta a CP, segundo apurou a reportagem do NM. Jesus e Careca haviam indicado, até o último momento, que votariam pela abertura da comissão, o que não aconteceu no momento da votação. Os outros vereadores que votaram pela não abertura da CP já haviam indicado anteriormente seus posicionamentos.

A atitude dos dois parlamentares foi bastante criticada por dois motivos. Jesus é negro e esse fato foi citado como uma ‘traição da raça’ por representares dos movimentos que assinaram a denúncia e estavam presentes na votação. Já Careca é autor da lei que cria o Dia da Consciência Negra em Santa Bárbara, o que também foi encarado como uma grande contradição por parte do parlamentar, uma vez que as falas de Corá encaradas como racistas tratam exatamente deste dia.

VEJA COMO VOTOU CADA VEREADOR:

Votaram contra a investigação os vereadores Arnaldo Alves (PSD), Eliel Miranda (PSD), Celso Ávila (PV), Nilson Araújo (PSD), Tikinho TK (PSD), Isac Sorrillo (Republicanos), Jesus (Avante), Reinaldo Casimiro(Podemos) e Careca do Esporte (Patriotas).

A favor votaram: Carlão Motorista (Republicanos), Carlos Fontes (União Brasil), Esther Moraes (PL). Katia Ferrari (PV), Bachin Jr (MDB), Kifú (PL), Joi (PV) e Uruguaio (MDB).

Corá e o presidente da Casa, vereador Joel do Gás (PV), não votam.