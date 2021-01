Jessica, Jade, Zazá e Nai Oliveira esquentam a semana

Jessica Tateno na luta pra ser influencer

Já a 2 anos ela tem cuidados de treino e dieta e quer ser musa.

Jessica é uma menina apaixonada por fotos, e de tantos cliques ela percebeu que estava aí uma possibilidade artística real. Aos poucos ela vai vendo sua conta no Instagram ir crescendo o seu perfil @jessicatateno já está quase com 5 mil seguidores e a beldade quer mais.

Com seus 1,70 de altura Keh consegue chamar bastante a atenção por onde passa e planeja ser sim uma musa seja em algum concurso que de essa visibilidade, ou seja em uma possibilidade de participar como musa no carnaval, que deve acontecer em julho caso existe a imunização. O que importa é que vale a pena acompanhar a os próximos passos da beldade e ver tudo que vem por aí

Musa do Bragantino Zazá Palmeira shape perfeito nas redes

A musa do Bragantino, Zazá Palmeira arrasou em publicações recentes nas suas redes sociais ostentando seu shape perfeito. A beldade vem encantando durante com cliques que demonstram que ela está com o shape perfeito.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa loiraça que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de cliques sensuais sempre demonstrando seu amor pelo Bragantino, no qual foi eleita musa em 2020 pelo concurso Musa do Brasileirão.

Recentemente, ela quebrou a internet em cliques do seu ensaio sensual mais recente e recebeu uma enxurrada de elogios dos seus 20 mil seguidores.”Você é de verdade mesmo? Tu parece uma escultura, mulher!”, “Meu Deus, que corpo é esse”, “Muito maravilhosa” e “Diva”, foram algums dos recados deixados pelos seus fãs na caixa de comentários.

Para acompanhar mais sobre a modelo e musa Zazá Palmeira, basta seguir ela no seu Instagram @zaza.musabragantino.

Musa Fitness Nai Oliveira disputa para ser “Coelhinha”

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da musa fitness, empresária, modelo e super mãe Nai Oliveira, que arrasa com seu corpo escultural nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, a loira, que também é Musa do Athletico-PR, demonstra através de cliques seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão encantados com ela. Nai, mora em Curitiba, resolveu se candidatar no concurso Coelhinhas, que irá revelar as novas caras da marca que irão estampar a próxima capa da revista PlayCoelhinhas. A seletiva está marcada para o dia 16/01/21 e será realizada em São Paulo, onde as 15 mais bem avaliadas irão para a fase final.



Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de ensaios. Para poder acompanhar mais sobre a musa fitness, basta seguir ela no seu Instagram @nai.oliveira.ofc, onde ela ostenta toda a sua beleza para seus mais de 15 mil seguidores.

Jade Damásio quer ser musa multitalentos 2021

Aos 25 anos de idade e muita experiência artística, em sua melhor fase.

Só é possível definir Jade Damásio se começar pela palavra esforço e dedicação. Aos 17 anos de idade ela iniciou a trilhar seu caminho como modelo fotográfica e desde então, não parou mais. Clipes musicais, presença vip e até ensaio de nu artístico estão no case de sucesso que conta parte de sua história. Agora aos 25 anos de idade e se sentindo em sua melhor fase da vida, ela quer ainda mais.

Isso porque sua rede social não para de crescer, atualmente com mais de 34 mil seguidores a conta @jadedamasio é a porta de entrada para as pessoas saberem mais sobre a beldade.

E para completar agora a ideia é fortalecer sua imagem junto a opinião pública para que cada vez mais, Jade possa se tornar referência, isso afirmado pelo seu assessor que planeja muitos planos para a beldade em 2021, entre os planos está um convite para ser musa do carnaval, oque é interessante já que ela está em processo de mudança constante. Vale a pena conferir e acompanhar os próximos passos.