Jeff Bezos fica R$ 70 bilhões mais rico em um dia

Dono da Amazon, Jeff Bezos ultrapassou nessa segunda-feira R$ 1 trilhão em fortuna, após o empresário ter ganhado US$ 13 bilhões/ quase R$ 70 bi em um dia. Ele soma US$ 189,3 bilhões, de acordo com a Bloomberg, e é o primeiro trilionário do mundo – em relação à moeda brasileira.

Sozinho, Bezos figuraria entre os 60 maiores PIBs do mundo se fosse um país. Em reais, o empresário tem o equivalente a R$ 1,011 trilhão, levando em consideração o valor final da cotação do dólar de segunda-feira, de R$ 5,34.

O empresário ocupa, desde 2018, o topo do ranking de pessoas mais ricas do mundo realizado pela revista “Forbes”. A Bloomberg estimou que, só no primeiro semestre deste ano, Bezos teve US$ 56,7 bilhões em aumento de patrimônio, sucesso impulsionado pelo aumento de vendas online durante a pandemia do coronavírus.

Nessa segunda, quando as ações da Amazon dispararam 7% no mercado, o dono da empresa ganhou o equivalente a US$ 13 bilhões. Ainda de acordo com estimativas da Bloomberg, Bezos ganhou em 2020, aproximadamente, R$ 20 mil por segundo.