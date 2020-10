Jean Carlos faz carreata e agita Cidade Jardim

O candidato a vereador do PDT em Americana Jean Carlos Advogado fez uma carreata no final de semana e agitou as ruas da região da Cidade Jardim. “Foi o evento de lançamento da minha candidatura e fiquei muito feliz por atrair tanta gente no sábado, 10/10”, comemorou. Além de Jean, também marcou presença o candidato a vice prefeito na chapa do PDT Welington Rezende/Patri.

A carreata percorreu os bairros Cidade Jardim, jardim dos Lírios e Mathiensen e Contou com a participação de aproximadamente 80 carros.

Outubro rosa: já no domingo, o time foi ao portal de Americana. Este evento contou com a presença da candidata a prefeita Maria Giovana e do vice Welington Rezende. Teve aula de alongamento e após uma caminhada pelas três pistas e Jean levou cerca de 50 apoiadores.