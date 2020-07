Jean Carlos. A força jovem do PDT

Com apenas 27 anos, o advogado criminalista Jean Carlos quer fazer a diferença nas eleições municipais deste ano. Quando recebeu o convite para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores pelo PDT, o jovem encarou o desafio de peito aberto e disposto realmente a lutar para chegar lá. Com garra e juventude, ele quer mostrar que é possível renovar a política e trabalhar por uma Americana transparente, progressista e com oportunidade para todos.

Jean nasceu em Dracena, mas chegou em Americana ainda pequeno, com apenas 4 anos. Em 2016, se formou em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pós graduação em comportamento criminal. Trabalha em seu próprio escritório de advocacia e pela primeira vez encara a disputa por um cargo público.

Ele acredita na jovem política e entende que há muito o que mudar. “A renovação é importante em todas as áreas, em especial na política. O que me levou a aceitar esse desafio foi acreditar que ainda tem muita coisa a ser feita e eu quero ser agente dessa mudança” . Sua formação em direito vai ajudá-lo a cumprir o principal papel do vereador, na sua visão: fiscalizar o Executivo e pensar em políticas públicas.

O descrédito que ronda a política diante da opinião pública, não o intimida a lutar para conquistar uma cadeira na Câmara de Vereadores e cumprir com esse papel. “Entendo e respeito a posição do eleitor. Sou aberto à críticas e opiniões. Vou ouvir o que o eleitor tem a dizer e estarei pronto para ser cobrado caso seja eleito. Sou aberto à críticas e sugestões. Entendo que junto com o eleitor, podemos mudar muita coisa pra melhor”.

Suas propostas estão focadas, principalmente, para as minorias e periferias, setores carentes de atendimento. “Faltam políticas públicas para essas áreas”, diz.

Por mais de 15 anos, o pai de Jean – Chiquinho – mantem comércios na região da Cidade Jardim, atendendo Jardim dos Lírios, Jardim das Flores, Mathiensen e bairros vizinhos.

As questões sociais que sempre o acompanharam continuam presentes ao exercer a carreira de advogado. Além do seu escritório, ele integra a equipe de advogados da OAB que presta assistência jurídica gratuita à população de baixa renda. Por tudo isso, representar as minorias é uma bandeira que ele quer erguer na Câmara, caso venha a ocupar uma cadeira no Legislativo. Jean entende que as políticas públicas devem contemplar as minorias começando ainda na infância.