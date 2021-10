Jasmine agora tem granolas tamanho família

No Brasil, o consumo de granolas acelera conforme aumenta a busca por uma alimentação saudável e mais nutritiva. Segundo dados da Kantar, consultoria especializada em pesquisa de mercado, a categoria cresceu 37% quando comparada aos 12 meses anteriores. De acordo com o levantamento, a marca Jasmine foi a que mais contribuiu para este novo cenário, ganhando novos lares e crescendo percentualmente duas vezes mais que o total da categoria.

Embalada pelos bons resultados dos últimos meses, a empresa acaba de lançar dois novos sabores de granolas em tamanho família. A novidade vai atender também pontos de venda conhecidos como “atacadões”, grandes espaços de compras distribuídos em diversas regiões do Brasil. Essas lojas, nas quais os clientes encontram uma grande variedade de produtos com preços mais baixos, são tradicionais em países como os Estados Unidos e, no Brasil, receberam o nome de “atacarejo” – uma junção de “atacado” com “varejo”.

Em 2020, o segmento registrou crescimento nominal de 5,2%, com faturamento de R$287,8 bilhões, garantindo a participação de 51,2% no mercado nacional e abrangendo mais de 50% do mercado pelo 16º ano consecutivo. Os dados são do Ranking Abad/Nielsen 2021 – ano-base 2020, divulgado em setembro pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad).

A nova granola Zero Açúcar Tradicional e o sabor Integral Maçã e Canela (já comercializado no tamanho 300g) passam a ser ofertadas no mercado a partir de outubro, nas versões de 850g e 1kg, respectivamente. Estes lançamentos chegam para ampliar a linha de granolas tamanho família, que já contava com os sabores Castanha de Caju e Tradicional, vendidos em embalagens de 1 kg, e com a granola Cereais Maltados, com 850g,

“Neste momento, as pessoas passaram a se alimentar mais em casa. Por isso, contar com as opções em tamanhos maiores, para que possam atender melhor às famílias, é algo que apostamos como sucesso garantido e de grande relevância para a manutenção da nossa liderança em vendas no mercado de granolas”, comenta o CEO da Jasmine Alimentos, Rodolfo Tornesi Lourenço.

Dentro da linha com selo Vegan, sem ingredientes de origem animal, a opção Maçã e Canela é enriquecida com 11 vitaminas e minerais e traz em sua composição pedaços da fruta. Já a Granola Zero Açúcar também é livre de qualquer ingrediente animal, tem o mesmo sabor, cor e textura da campeã de vendas, a Granola Tradicional, com a vantagem de ser adoçada com Stevia, um adoçante natural benéfico para pessoas diabéticas, pois pode auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue e ajudar a aumentar o colesterol HDL, diminuindo o risco de problemas cardiovasculares. além disso, é fonte de fibras e possui baixo teor de sódio.

A Jasmine é pioneira na produção de granolas no Brasil, tendo lançado seus primeiros produtos do segmento em 1994. Até hoje, as granolas da marca são um dos principais produtos, e responsáveis por 30% do faturamento da empresa. “Nosso portfólio possui mais de 130 itens elaborados com matérias-primas rigorosamente selecionadas. Dentro dessa gama, temos um orgulho imenso de ter a linha de granolas e, ainda mais, ser líder de vendas nessa categoria”, comemora Tornesi.