Jardins dos Lagos serão atendidos por ônibus em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, e seu vice Alessandro “Mineirinho” Miranda anunciaram nesta quinta-feira (27) que os Jardins dos Lagos 1 e 2 passam a ser atendidos por uma linha do Transporte Coletivo Urbano (Municipal). A circulação de ônibus coletivos da empresa operadora do sistema começa no dia 6 de junho (domingo).

Trata-se de uma alteração no trajeto da linha 440, circular que liga o Parque Triunfo ao Jardim Santa Rita 2. Os Jardins dos Lagos 1 e 2 vão ser atendidos por seis horários diários. Os horários das partidas são, a partir do Triunfo: 6h15, 11h45, 16h15, 17h55 e 21h45; e a partir do Santa Rita 2: 5h30, 7h, 12h30, 17h, 18h30 e 22h30.

“Após um pedido dos moradores, feito por intermédio do servidor municipal Dilson Branco, nossa Diretoria de Transportes, na pessoa do André Gazzetta, iniciou a discussão com a Rápido Sumaré, e conseguimos assim que a linha 440 fosse estendida para atender aos moradores do Jardins dos Lagos”, ressaltou o prefeito novaodessense.

“A princípio, a extensão da linha contará com pelo menos seis horários diários e, conforme a demando for crescendo, novos horários poderão ser implantados. A administração municipal está sempre atenta e pronta para atender nossos munícipes na questão do Transporte Coletivo”, acrescentou André Gazzetta.

Pós-Anhanguera

É a segunda melhoria no sistema de Transporte Coletivo Urbano implementada pela Prefeitura de Nova Odessa neste ano. Em março, os bairros de chácaras da região conhecida como “pós-Anhanguera” já haviam passado a contar com o atendimento por uma das linhas de ônibus municipais.

Assim, a linha 400 (Jardim São Francisco-Centro) foi estendida até o pós-Anhanguera com três horários ao dia, sete dias por semana.

“Fico extremamente feliz em poder viabilizar essa reivindicação da comunidade dos bairros pós-Anhanguera e tenho a mais absoluta certeza que a inclusão da linha de ônibus vai contribuir muito com essa comunidade de chácaras”, destacou Leitinho na ocasião.

Neste caso, a linha 400 passou a ser denominada “Jardim São Francisco/Centro/Via Residencial Borda da Mata 3”, com viagens, no sentido ida, às 6h30, 12h30 e 17h30. No sentido volta, as partidas são às 7h30, 13h30 e 18h30. Estes horários são válidos de segunda a domingo.

Atualmente, o sistema de Transporte Coletivo Urbano (Municipal) de Nova Odessa é composto por cinco linhas, realizadas por cinco veículos, que transportam diariamente uma média de 715 passageiros. O valor da tarifa está afixado em R$ 3,10.