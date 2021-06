Jardins da Prefeitura de Nova Odessa são cenários de fotos

Um vistoso gramado cuidadosamente cuidado pela equipe de Parques e Jardins, com diversas plantas e flores coloridas e uma imensidão de árvores que garantem o frescor do ambiente tomado pelo verde. Esse é o panorama dos jardins do Paço Municipal, sede da Prefeitura de Nova Odessa.

Localizado na Avenida João Pessoa, o amplo espaço verde vem sendo “descoberto” por fotógrafos e populares que escolhem esse pedacinho vistoso do município para registrar, por meio da fotografia, momentos importantes da vida – como o dia do casamento ou simplesmente uma “selfie” para abastecer as redes sociais.

Recentemente, os jardins da Prefeitura foram o palco escolhido pelo casal Isabela Silveira Gomes Duzza e Danilo Duzza. Eles haviam acabado de oficializar o casamento no cartório e aproveitaram o local para eternizar o momento.

“O jardim da Prefeitura é um espaço muito bonito que temos aqui em Nova Odessa. É um local muito bem cuidado, com muito verde e flores. Quando a gente saiu do cartório, o primeiro lugar que veio na mente, para que possamos fazer algumas fotos e eternizar o dia do nosso casamento, foi o jardim”, comentou Isabela.

Ela e o marido posaram para uma sessão de fotos realizada pelo fotógrafo Jezer Lopes. O profissional confirmou que o jardim da Prefeitura vem sendo um dos pontos preferidos das pessoas para fotografar e considera o espaço excelente por conta da diversidade de plantas. “Sem dúvida é um local bonito e com vários atrativos. Isabela e Danilo escolheram o espaço e esse será um momento que será eternizado na vida deles e, com certeza, novos trabalhos deverão ser feitos aqui”, disse Lopes.

Maurício Leite é outro fotógrafo que costuma clicar seus clientes nos jardins da Prefeitura. Ele afirmou que além da beleza do local, o espaço apresenta segurança para desenvolver o trabalho.

“O jardim é muito bonito e essa fama vem se alastrando. Fico feliz quando faço um trabalho aqui, especialmente por conta da segurança. Por trabalhar com equipamentos caros, infelizmente, nós fotógrafos acabamos se tornando alvos e assaltantes. Por isso, prezo muito por lugares movimentados e que possuem segurança e esse jardim me garante isso”, declarou Leite.

Plano São Paulo

Mesmo com a adoção da atual Fase de Transição do Plano São Paulo, que impõe restrições mais rígidas para diminuir a circulação de pessoas no enfrentamento contra a Covid-19, fazer autorretrato (“selfie”) ou até um ensaio fotográfico, mantendo o distanciamento social, não está proibido.

Mas a Prefeitura de Nova Odessa esclarece que nesta fase não se pode realizar aglomerações, o que infringe diretamente uma das regras previstas no protocolo sanitário, e deve-se manter o uso constante de máscaras mesmo em locais abertos coletivos.