O Jardim Botânico, em Americana, volta a abrir as portas na terça-feira (27). Com as mudanças do Plano São Paulo, o local será reaberto com funcionamento todos os dias, das 6h às 14h.

A prefeitura ressalta que apesar de ser um local ao ar livre, o uso de máscara é obrigatório durante a permanência no local.

Também não é permitida a entrada de animais de estimação.