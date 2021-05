Jardim Botânico fechado nesta quinta-feira; manutenção

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana) informa que o Jardim Botânico Municipal “Prefeito Caroll Meneguel” vai estar fechado nesta quinta-feira (13), para manutenção interna. Desde a última segunda-feira (10), o espaço está passando por um mutirão, incluindo serviços de limpeza, jardinagem e conservação dos recintos, lagos e ruas internas.

“Após um período fechado, por conta da pandemia, estamos voltando a abrir os espaços públicos e fazendo a manutenções necessárias. Agradeço a compreensão do público e vamos seguir em frente para oferecer de novo nossos belos pontos turísticos”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

A decisão em manter fechado é como medida de segurança ao público, devido as máquinas que serão utlizadas no mutirão. Na sexta-feira (14), o local será aberto normalmente, das das 6h às 14 horas. É obrigatório o uso de máscara na parte interna do Botânico.