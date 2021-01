Jardim Botânico e Parque Ecológico abertos com horário reduzido

A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), administradora do Jardim Botânico Municipal Prefeito Carroll Meneguell e do Parque Ecológico “Eng. Cid. Almeida Franco”, se adaptou à pandemia do Covid-19 e estabeleceu novos horários de funcionamento dos pontos turísticos de Americana.

O Jardim Botânico está aberto ao público todos os dias, incluindo finais de semana, das 6 às 14 horas, e o Parque Ecológico as sextas-feiras, sábados e domingos, das 8h às 16h.

De acordo com a secretaria, o público é limitado a 40% da capacidade total do espaço e é obrigatório o uso de máscara. Os espaços em comum como playground, espaços com aparelhos de ginástica e espaço para exercícios em grupo também estão restritos.

O Jardim Botânico fica à Rua Abrahim Abraham, no Parque Residencial Nardini e o Parque Ecológico fica à Avenida Brasil, nº 2525, Jardim Ipiranga.