‘Janeiro Branco’ começa com palestras sobre Saúde Mental

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta segunda-feira (10/01) à programação do “Janeiro Branco”. As atividades começaram na UBS (Unidade Básica de Saúde) 5, do Jardim Alvorada, com uma palestra sobre saúde mental. O tema foi ministrado pela coordenadora da Saúde Mental da Rede Municipal, Maria José da Cruz, e pela psicóloga Marlei Cunha.

Durante todo este mês, a população vai contar com diversas intervenções – de Auriculoterapia e Musicoterapia ao “Dia da Beleza” –, incluindo o “Janeiro Branco em Ação” ao ar livre, no próximo dia 22/01 (um sábado), das 8 às 12h. O dia especial terá música, poesia, plantões psicológicos, entre outras, e acontece no Jardim Santa Rita.

O objetivo da campanha é chamar a atenção da sociedade para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. A campanha visa, por exemplo, prevenir o adoecimento por depressão, ansiedade generalizada e suicídio – enfim, garantir os cuidados preventivos da saúde geral do corpo e da mente, principalmente nestes tempos de pandemia.

“A partir de agora, o Janeiro Branco faz parte do calendário oficial do município. Esse trabalho não é só em janeiro, mas o ano todo, já que a proposta é melhorar a saúde mental e física com uma rede de apoio com profissionais de diversas áreas, entre elas a Secretaria de Esportes (com as Escolinhas Esportivas), de Cultura etc. Enfim, todo tipo de atividade que favoreça a saúde menta”, explicou Maria José. Segundo ela, o mês foi escolhido para a Campanha por ser o primeiro do ano e é justamente aquele em que as pessoas costumam fazer as projeções do que farão.

“O Janeiro Branco é muito importante e a população deve aproveitar não só a programação especial, mas procurar apoio o ano todo. Basta chegar em uma UBS e falar com a enfermeira, ela vai orientar sobre quem procurar. Janeiro é como uma tela em branco, e nela podemos escrever o que desejamos e todas as possibilidades que nos são ofertadas”, explicou a psicóloga Marlei Cunha.

O Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo (9,3%). A ação deste ano busca promover um pacto pela saúde mental, principalmente por conta da ansiedade que afeta muita gente devido à pandemia de Covid-19.

“O Janeiro Branco é muito importante, porque destaca os cuidados que devemos ter com a saúde emocional e geral. Convidamos a população a participar das ações, inclusive das palestras que serão ofertadas até o dia 19 deste mês, assim como as demais atividades da programação”, disse o secretário municipal de Saúde, Silvio Corsini

PROGRAMAÇÃO

A programação prevê o “Janeiro Branco em Ação” no dia 22/01. O evento ao ar livre vai das 8h às 12h na Praça Dr Cezar Ladeia, no Jardim Santa Rita, com apresentação da cantora Ana Paula, leitura de poesias, palestra curtas, procedimentos de Enfermagem (testes de glicemia e aferição de pressão) e atendimentos psicológicos.

Já em 24/01 acontece o “Dia da Beleza” na UBS 7, com cortes e penteados gratuitos. A programação reserva também muita atividade física nos dias 17, 19, 21, 25 e 27, na pista de caminhada ao lado da UBS 7, com apoio da Secretaria de Esportes.

As palestras serão ministradas a partir das 8h30. Nesta terça (11/11), é na UBS 7; na quarta (12) na UBS 3; quinta (13) nas UBSs 1 e 6; sexta (14) na UBS 2; segunda (17) na UBS 7; terça (18) na UBS 4 e quarta (19) na UBS 7. Além das palestras, a UBS 7 oferecerá sessões de Auriculoterapia nos dias 11, 17 e 19/01 a cinco pessoas por data.

Além da programação diversificada e aberta à população em geral, algumas dicas de como preservar sua saúde mental e ter um dia mais produtivo podem ser conferidas na página de Facebook da Prefeitura (https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa).