Jade Picon venceu novamente a prova do BBB é a líder da semana. A influencer se saiu melhor que os outros brothers na prova que consistia em decorar a ordem e as palavras que apareciam no telão e conquistou a liderança pela segunda vez consecutiva.

Além da imunidade, Jade novamente terá o poder de indicar um participante direto para o paredão.