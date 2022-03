Jade Picon grava com biquíni de crochê para o “Fantástico”

Jade Picon vai ganhar uma reportagem especial no “Fantástico” do próximo domingo (13). A influenciadora digital compartilhou com os fãs o momento em um vídeo nas redes sociais.

Uma das locações foi em uma praia do Rio de Janeiro e ela escolheu um de seus looks mais icônicos no programa, o biquíni de crochê roxo que virou sensação no país. Várias marcas reproduziram a peça e a que criou o modelo usado por Jade no “Big Brother Brasil 22” aumentou a produção.

A jovem de 20 anos chegou a brincar sobre a escolha. “Tem outro biquíni que eu poderia usar? Existe? Crochêzinho está de volta. Biquíni que virou tendência, fantasia de carnaval”, afirmou. Um grupo de amigos usou a peça como fantasia para curtir as festas privadas na Cidade Maravilhosa.

Depois de participar de todos os programas contratuais, ela celebrou até o banho de mar. “Meu primeiro mergulho pós confinamento”, brincou. A jovem volta para São Paulo, onde mora, após encerrar seus compromissos com a emissora.