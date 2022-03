Jade Picon ‘cancela’ 9 brothers do BBB

Eliminada há quase uma semana do “BBB 22”, Jade Picon retornou às redes sociais e decidiu quais dos participantes da edição ela vai querer ter contato aqui fora. A influenciadora digital explicou no “Domingão com Huck” no último domingo que o combinado com sua equipe era esperar ela deixar o confinamento para decidir quem ela quer seguir no Instagram.

Dos companheiros do quarto Lollipop, Jade só não segue uma única pessoa: Maria. Vale lembrar que a atriz e cantora tinha um pé atrás e não confiava muito na irmã de Leo Picon.

Já do grupo formado por Pedro Scooby, Paulo André (PA) e Douglas Silva, apenas DG não é seguida pela ex-sister. O ator foi alvo de votação de Jade no Paredão da semana anterior da sua saída. Jade passou a seguir as amigas Laís, Bárbara, Eslovênia e Larissa, os colegas de quarto Vyni, Eliezer, Linn, além de Tiago, PA, Scooby, e também o segundo eliminado, Rodrigo Mussi.

Ela também não segue e não quer contato com nove participantes: seu “rival” Arthur Aguiar, Lucas, Gustavo, Luciano, Jessilane, Natália e a cantora Naiara Azevedo.

Quem Jade Picon segue:

Laís, Eliezer, Eslovênia, Bárbara, Rodrigo, Vyni, Linn, Tiago, Pa, Scooby, Larissa

Quem Jade Picon não segue:

Luciano, Jessilane, Lucas, Arhur, Natália, Maria, Douglas, Naiara, Gustavo.