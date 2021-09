Já se hospedou em um castelo? Agora você pode realizar este sonho

Aproveite! Hospede-se cercado pela natureza no Alto do Capivari, com toda a segurança e conforto que você merece!

Essa Promoção tem tempo limitado, incluí: hospedagem para duas pessoas com café da manhã.

Cortesia para duas crianças de até 7 anos.

O Home Green Home possui acomodações espaçosas com varanda e lareira em Campos do Jordão.