Já encontraram bolsominions no BBB 22

Circula nas redes sociais uma lista com os nomes de participantes Pipoca (populares) do BBB 22 com a presença de 4 ‘bolsominions’ (eleitores/defensores do presidente Bolsonaro). Em ano de eleição, a política acabou indo para o Big Brother Brasil. Mas já na edição de 2021 do programa os ‘lulistas’ Gil do Vigor e Juliette se deram melhor que os concorrentes identificados como bolsominions.

O que se tem que pesar é que a TV Globo, ‘dona’ do BBB, é vista como ‘inimiga’ dos bolsonaristas. Apesar deste ‘senão’, o programa tem enorme repercussão e audiência.