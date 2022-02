A unidade da rede de supermercados Savegnago do centro de Americana já está em obras e segue com vagas de trabalho disponíveis. De acordo com uma faixa instalada no local, são mais de 200 oportunidades.

A rede Savegnago comprou lojas do Paulistão na região, conforme anunciado em primeira mão pelo NM em agosto de 2021.

Os interessados nas vagas devem cadastrar o currículo através do site da empresa: https://www.savegnago.com.br/institucional/trabalhe-conosco