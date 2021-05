Ivo Macris na fase 3 do programa “Novas Estradas Vicinais”

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, confirmou ao deputado Vanderlei Macris, na manhã desta sexta-feira, 7, em Santa Bárbara d’Oeste, durante o lançamento das obras do Programa Vida Longa, que a recuperação da Estrada Ivo Macris faz parte da fase três do programa Novas Estradas Vicinais do Governo de São Paulo.

A boa notícia foi dada após o deputado federal salientar em seu discurso a importância das ações do Governo Estadual, como o lançamento das fases 1 e 2 do Programa Novas Vicinais. “O governador João Doria tem feito um esforço enorme não só com a prioridade do momento em que vivemos, que é a vacinação, mas também com programas como o Vida Longa e o Novas Vicinais lançado esta semana, que irá contribuir para recuperação dos acessos das cidades”.

E completou. “Esperamos ansiosos, vice-governador, pelo início das obras da Ivo Macris, que já está confirmada no pacote”, disse.

Ao fazer uso da palavra, Rodrigo Garcia confirmou as obras na próxima etapa. “Quero dizer ao deputado Macris, que a estrada que leva o nome do seu pai e avô do Cauê, estará já na terceira fase, esta que deve ser anunciada pelo governador nos próximos dias. Uma obra importante que liga Americana à cidade de Paulínia”, garantiu.

O Governo de São Paulo irá investir nas quatro fases do projeto cerca de R$ 2,5 bilhões na recuperação de estradas vicinais, serão beneficiados 3 mil quilômetros desses acessos importantes entre as cidades.

Vida Longa

Na visita em Santa Bárbara d’Oeste, o vice-governador Rodrigo Garcia deu início às obras de 28 moradias direcionadas à pessoas com mais de 60 anos, que morem sozinhas. O investimento do empreendimento é de R$ 3,3 milhões. Estiveram presentes o prefeito Rafael Piovezan, o Secretário Chefe da Casa Civil, Cauê Macris, o Secretário Estadual de Habitação, Flávio Amary, e demais autoridades.

O principal objetivo do Programa Vida Longa é garantir moradia digna a esse grupo de pessoas de baixa renda e que já deram a as contribuição à sociedade, priorizando um lar, convivência social, conforto e qualidade de vida.

O prazo de construção das unidades habitacionais é de 12 meses.