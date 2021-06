Ivo Macris entra na fase 3 do programa “Novas Estradas Vicinais”

A Estrada Ivo Macris, que liga Americana à Paulínia, entra na fase 3 do programa Novas Estradas Vicinais, que será anunciada pelo Governo de São Paulo na segunda-feira, 14. A confirmação foi recebida pelo deputado federal Vanderlei Macris pelo governador João Doria, na manhã desta quinta-feira, 10.

A obra custará R$ 13,4 milhões e compreende recuperação dos 15,8 quilômetros de via. As melhorias compreendem recuperação da pista- inclusive com três rotatórias, melhoria na sinalização e drenagem.

“Em março deste ano, confirmamos que o governo do estado iria assumir esta obra, que é de responsabilidade municipal, e hoje tivemos a grata notícia que a Ivo Macris será contemplada na segunda-feira próxima, na fase 3 do Novas Vicinais. Uma importante notícia para a população que muito utiliza este acesso, trazendo mais segurança e qualidade aos motoristas”, disse o parlamentar.

A Estrada Ivo Macris enfrentou diversos problemas de estrutura e tem sido motivos de reclamações constantes de moradores e usuários que trafegam pelo local.

Macris esteve em contato com Governo do Estado desde o início do ano passado, junto com o então deputado Cauê, quando solicitaram a inclusão da estrada no programa de recuperação de vicinais do Governo Estadual, apontando a necessidade de melhorias da ligação regional, já que a gestão municipal alegava não ter condições de manutenção.

Nas duas fases já lançadas do Programa Novas Estradas Vicinais, com editais publicados, os municípios firmam convênio com DER. O prazo previsto para realização das obras da Ivo Macris, a partir desta etapa, é de 12 meses.