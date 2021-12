Ivete Sangalo puxa coro contra Bolsonaro em show

Na última quarta-feira (29), Ivete Sangalo incentivou o público de um show em Natal, no Rio Grande do Norte, a gritar insultos contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Um registro da ocasião viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (30). No registro, a plateia berra: “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”. Ao que Ivete diz: “Não ouvi, está baixinho”.

Desde que iniciou a pandemia de Covid-19 no Brasil, a baiana de 49 anos vinha sendo criticada por não se posicionar politicamente em entrevistas e nas redes sociais a respeito da atual situação no país. Em junho deste ano, Ivete usou o Instagram para lamentar as 500 mil mortes por coronavírus em território nacional e ressaltar que “não é sobre partidos, é sobre humanidade”. Na ocasião, fãs da cantora reclamaram que ela estaria tentando despolitizar a pandemia.

No vídeo com o registro do último show da cantora, na capital potiguar, Ivete Sangalo aparece dançando aos gritos dos espectadores contra o presidente Jair Bolsonaro. Depois de provocar a plateia com incentivos, a baiana afirma: “Ele vai acabar escutando, de tão alto que foi”. O público aplaude a cantora, em seguida.