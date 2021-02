Top 10: Ivermectina lidera ranking de medicamentos mais procurados

Em um ano de pandemia em que a saúde esteve em destaque na vida de todos, o ranking de medicamentos mais procurados e comprados em 2020 mostra o comportamento dos brasileiros em relação ao coronavírus. O levantamento feito pelo maior portal do varejo farmacêutico do Brasil, o Consulta Remédios, que hoje possui 120 milhões de usuários únicos, traz como Top 3 dos mais buscados a Ivermectina, a Azitromicina e a Hidroxicloroquina, todos relacionados à Covid-19.

A Ivermectina, por exemplo, teve recorde de consultas e intenções de compra na plataforma online. Foram mais de 9 milhões de buscas no Consulta Remédios, que podem configurar pesquisas por informações sobre o medicamento, pela bula e mesmo por disponibilidade nas farmácias cadastradas ou pelo preço. À parte das buscas, foram mais de 284 mil intenções de compras, isto é, cliques para finalização da venda redirecionando para o site das farmácias cadastradas. Isso representou um aumento na intenção de compra de mais de 15 mil % em relação ao ano de 2019.

A Azitromicina teve mais de 3,5 milhões de pesquisas no portal, figurando em segundo lugar no Top 10 de buscas; a Hidroxicloroquina, em terceiro, computou 2,7 milhões de buscas. O vermífugo Annita aparece em 6º no ranking com 2,3 milhões de buscas.

De acordo com a farmacêutica responsável pelo Consulta Remédios, Francielle Mathias, a busca por esses medicamentos do TOP 10 tem a ver com a curiosidade das pessoas pelas suposições de tratamentos para o coronavírus e também pela facilidade de acesso a pesquisas sobre a composição e as compras de forma on-line. A Ivermectina, por exemplo, passou a ser ainda mais requisitada por ter sua venda liberada de forma remota. Diferente do que acontece com os demais medicamentos relacionados à Covid-19, que apesar de ter um número elevado de buscas, não tiveram aumento das vendas.

“O aumento da aquisição de Ivermectina foi observado porque a azitromicina e a hidroxicloroquina, por exemplo, pertencem a portarias de medicamentos controlados, em que no caso a venda não é permitida de forma on-line. Já a ivermectina, que alternou em ser controlada e depois liberada, passou a ser mais procurada desta forma, tornando-se o medicamento com o maior número de aquisições em 2020”, explica a farmacêutica.

A pandemia também trouxe um representativo aumento de novos usuários e vendas on-line. “O marketplace do Consulta Remédios que iniciou no segundo semestre de 2019 recebia em torno de 15 pedidos por dia, passou a receber mais de 100, sendo que diariamente também atingiram uma média de 2.500 redirecionamentos para o e-commerce de farmácias do Brasil. Hoje, a plataforma possui mais 120 milhões de usuários únicos, e a cada dia supera a marca de buscas e vendas”.

Medicamentos para doenças crônicas e pulmonares aparecem na sequência do ranking

Além dos remédios relacionados à Covid-19, que aparecem no top 3 do ranking de mais buscados, na sequência figuram medicamentos que já são tradicionalmente mais pesquisados, como antialérgicos, antiinflamatórios, remédios para doenças pulmonares, cardiovasculares e tratamento para câncer. No TOP 10 de 2020 aparece também a Dexametasona, por exemplo, que é um composto prescrito para diversas doenças como reumatismo, asma, edema cerebral e até problemas alérgicos.

Confira a lista completa de 2020:

TOP 10 mais buscados

Não é necessariamente o nome do medicamento, pois pode aparecer nessa busca o nome do princípio ativo.

1 – Ivermectina (9.293.076 buscas)

2 – Azitromicina (3.590.608 buscas)

3 – Hidroxicloroquina (2.768.334 buscas)

4 – Dexametasona (2.682.689 buscas)

5 – Prednisona (2.249.605 buscas)

6 – Annita (2.232.544 buscas)

7- Nimesulida (2.213.347 buscas)

8 – Cloridrato de Ciclobenzaprina (1.659.967 buscas)

9 – Torsilax (1.569.775 buscas)

10- Ibuprofeno (1.560.655 buscas)

TOP 10 mais vendidos

Medicamentos mais clicados e direcionados para os sites das farmácias.

1 – Ivermectina (284.812 unidades)

2- Xarelto (156.996 unidades)

3- Reuquinol (69.646 unidades)

4 – Rosuvastatina Cálcica (52.271 unidades)

5- Tamiflu (51.401 unidades)

6 – Jardiance (49.093 unidades)

7- Saxenda (48.924 unidades)

8 – Forxiga (46.203 unidades)

9- Atorvastatina Cálcica (44.900 unidades)

10- Tadalafila (41.639 unidades)

