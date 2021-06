Itau paga R$ 12,5 milhões e vai administrar folha da prefeitura

O banco Itaú Unibanco vai pagar R$ 12,5 milhões para passar a administrar, a partir de agosto, o pagamento e as contas dos 4,2 mil servidores municipais ativos ou inativos da Prefeitura de Santa Bárbara d’ Oeste e do DAE-Departamento de Água e Esgoto. A conta salário será transferida para o Itaú.

Atualmente, o Santander é responsável por gerir a folha de pagamento dos dois órgãos municipais. Como o contrato com essa instituição encerrou a Prefeitura abriu licitação e o Itaú Unibanco, único interessado, foi o vencedor. Segundo a Prefeitura, “todos os servidores municipais, com ou sem a portabilidade realizada para a instituição que desejarem, terão uma conta salário com a instituição”.

O contrato de cinco anos deve ser assinado na segunda quinzena de agosto e a Prefeitura deve receber R$ 12,5 milhões do Itaú Unibanco para que a instituição bancária possa gerir a folha de pagamento.