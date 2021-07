Ítalo, do surf, garante 1o ouro do Brasil em Tóquio

Na madrugada desta segunda-feira, Ítalo Ferreira conquistou a medalha de ouro na final do surfe masculino, sendo o primeiro brasileiro a subir no lugar mais alto do pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após a prova, o surfista revelou seu lema na competição e chorou ao lembrar de sua vó.

“Eu vim com uma frase para o Japão: ‘Diz amém que o ouro vem’. E veio, acreditei até o final. Eu treinei muito nos últimos meses, Deus realizou meu sonho. Agradecer à oportunidade de fazer o que eu amo, ajudar minha família. Fui para dentro da água, sem pressão, fazendo o que amo”, disse Ítalo à TV Globo.

“Queria que minha vó estivesse viva para ver isso. Ver o que me tornei e o que consegui fazer. Não tenho palavras, tenho que agradecer. Almejei bastante e sonhei. Meu nome está escrito na história do surfe”, completou emocionado.