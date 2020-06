Isotônico oferece hidratação à base de plantas

Não é segredo que durante muito tempo os isotônicos disponíveis no mercado apresentam em sua lista de ingredientes açúcares refinados, adoçantes, aromas e corantes artificiais, algo contraditório para quem ama saúde e performance.

O Jungle é o primeiro isotônico 100% natural, que respeita o meio ambiente e, por isso, segue moldes ecológicos sustentáveis apresentando componentes orgânicos que entregam uma hidratação superior por meio do “plant-based electrolytes system” concebido por sais minerais de fontes naturais e não de aditivos. O produto oferece a proporção ideal de carboidratos com ingredientes reais pensados para proporcionar maior energia e reposição hidroeletrolítica.

Sua formulação possui água, água de coco, limão, suco de frutas, tapioca, sal marinho e aromas naturais da fruta, e vem em três sabores, laranja, uva e morango com limão.

“O Jungle é um isotônico completo que promove o extremo da hidratação com a reposição de sais minerais e carboidratos de baixa, média e alta absorção proveniente de ingredientes naturais de origem vegetal”, fala Felipe Carvalho, cofundador da marca, ao explicar que a bebida chegou para suprir a demanda do mercado brasileiro, já que a maioria dos produtos encontrados não atendiam todas as necessidades do consumidor.

O produto pode ser adquirido nos principais supermercados ou diretamente na loja online A Tal da Castanha. A unidade com 500 ml custa R$ 790, e o fardo, com doze unidades, sai por R$ 84,90.