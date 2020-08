Isotônico‌ ‌‌simplifica‌ ‌vida ‌‌de quem prefere produtos íntegros

Em algum momento, você deve ter se deparado com discussões em torno de campanhas no mercado de bebidas esportivas. Eram isotônicos que prometiam hidratação superior, porém apresentavam formulações a base de vários aditivos artificiais e nutrientes isolados, muitos de origem sintética, o que nos dias de hoje é algo bem distante do que o consumidor de alimentos e bebidas saudáveis busca.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determina que a lista de ingredientes do rótulo esteja em ordem decrescente, isto é, o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade no produto e o último, em menor quantidade. No exemplo de Jungle, o principal é a água, seguido da água de coco orgânica, que já é rica em nutrientes e considerada um isotônico natural. A tapioca orgânica, o suco de frutas, os aromas naturais e o sal marinho aparecem seguindo a ordem.

Se a lista de ingredientes for longa a chance da sua bebida apresentar aromatizantes, corantes e conservantes é maior. Essas substâncias podem afetar a saúde negativamente de várias formas se usadas com frequência.

Antes de entrar no mercado, o isotônico Jungle escutou por meses vários consumidores em potencial e ouviu a opinião de nutricionistas para entender quais seriam as maiores necessidades para garantir reposição hidroeletrolítica com ingredientes íntegros. A base da bebida esportiva apresenta o que existe de mais atual na ciência. Todos os componentes são íntegros, ou seja, naturalmente nutritivos, conhecidos também como “comida de verdade”.

A nutricionista Alessandra Luglio que participou do desenvolvimento da bebida lembra do processo. “Cheguei na equipe do produto e falei: precisamos de um isotônico natural e orgânico que apresentem ingredientes seguros e ecologicamente corretos para atender a demanda do mercado e acomodar o cuidado com o meio ambiente”, diz.

O resultado disso tudo foi uma bebida com proporção otimizada de carboidratos. A tapioca e a água de coco ofertam a glicose (parte na forma de amido), uma fonte de rápida absorção. Dos sucos naturais e também da água de coco vem a frutose, de absorção mais lenta, desta forma inteligente e combinada, é possível otimizar a absorção e o aproveitamento da energia proveniente dos carboidratos de forma mais eficiente, mantendo os níveis de energia mais altos por mais tempo durante a prática esportiva.

E, agora? Como serão suas escolhas a partir de hoje?

