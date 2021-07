Isolamento piora doenças neurológicas

De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Ipsos, aproximadamente 45% da população dos 30 países pesquisados teve piora leve ou intensa nas condições de saúde mental. O Brasil é o quinto país da lista, com 53% da população atingida.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) atinge 15% da população mundial e 30 milhões de brasileiros sofrem com essa doença.

Além disso, é uma doença altamente incapacitante, já que 90% de quem convive tem algum prejuízo na vida profissional e pessoal.

Um levantamento feito no Kuwait aponta que quase 60% dos 1000 participantes entrevistados teve piora nas crises de enxaqueca.

Para comentar esse assunto, oferecemos o médico patologista neuromuscular e neurologista Beny Schmidt, que trabalha com medicina humanista e Inteligência Neuromuscular desde a sua formação, em 1979, além de atuar na reabilitação de pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e outras doenças neuromusculares.

Dr. Beny Schmidt

Formado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em 1979, Patologista, introduziu a patologia neuromuscular na prática médica no Brasil em 1984.

Fundou o Setor de Patologia Neuromuscular da Disciplina de Neurologia da UNIFESP.

Atualmente é professor adjunto do Departamento de Anatomia Patológica da UNIFESP.

Estudou e trabalhou como professor de medicina e cientista na França, no Hospital

De La Timone (Marseille). Em Paris, por 2 anos, trabalhou no Hospital De La Salpetière, com um dos

introdutores da patologia muscular, o professor Michel Fardeau.