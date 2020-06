Isolamento afeta fortemente comportamento dos jovens

O isolamento social está afetando de forma significativa o comportamento e expectativas de jovens e adolescentes, principalmente os da geração Z (hoje entre 10 e 25 anos). Sem poder ter contato com familiares e amigos nem ir à escola, duas de suas principais queixas, a maioria está ansiosa, deixou de praticar exercícios físicos e mais desconfiada em relação às informações recebidas pelo governo, como mostra pesquisa realizada pela rede de escolas de informática Microcamp.

A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 19 de junho, com 6041 alunos da rede, em 59 municípios de cinco estados brasileiros, onde a empresa tem escolas. A maioria dos entrevistados é do sexo feminino (51,3%), tem idade a partir dos 10 anos, sendo a maioria entre 15 a 19 anos (51,5%) e está cursando o Ensino Médio (51,5%).

Apesar de ser uma geração que nasceu após o surgimento da internet e por virtuais que sejam, os jovens e adolescentes dizem que do que eles mais têm sentido falta nesse período de isolamento, é do contato físico com os amigos e familiares, segundo 43,1 dos entrevistados. Já para 25,9% é de ir à escola e 24,4% de ir ao cinema, clube, jogos de futebol e shopping.

E por mais acostumados que estejam à tecnologia, quando se trata de estudo no ensino regulamentar, a maioria (86,2%) prefere as aulas presenciais, contra 7,5% online e 6,2% semipresenciais.

Para 57,9% dos entrevistados, com a mudança das aulas presenciais para virtuais a tendência é piorar o aprendizado dos alunos, enquanto 30,2% acham que o nível do aprendizado será mantido, e 12,2% consideram que haverá melhorias.

Isso, apesar da pesquisa ter apontado que a adaptação das aulas presenciais para o sistema virtual feita pelas instituições de ensino regular foi considerada boa para 36% dos entrevistados, regular para 35,5%, precária para 14,5% e muito boa para 14,4%.

Palestras sobre ansidade

Para uma geração que tem como caraterística o convívio com diversos grupos, viver isolada e privada de fazer o que mais gosta, trouxe consequências emocionais, e a pior delas, apontada por 56% dos entrevistados, foi a ansiedade, seguida pela solidão, citada por 23,1% dos participantes.

O propósito da Microcamp com a pesquisa, foi conhecer o comportamento dos adolescentes e jovens num contexto de incertezas e inseguranças decorrentes da pandemia do novo coronavirus, para propor ações capazes de minimizar os efeitos do isolamento social em seus alunos. Uma das ações será a inclusão do tema “Ansiedade” na maratona de palestras online que a Microcamp está ministrando gratuitamente, não só para seus alunos, mas para a comunidade em geral, no facebook e no site da empresa.

“Nesse momento, controlar a ansiedade se tornou um desafio para maioria das pessoas, ainda mais para adolescentes e jovens. Além de mudanças hormonal e emocional, características dessa faixa etária, eles estão tendo que enfrentar as mudanças nas relações com a família, os amigos, os colegas de escola”, avalia a master coach Jéssica Paz, responsável por palestras sobre comportamento na Maratona Microcamp.

Na pesquisa, a maioria dos entrevistados (52,8%) disse se informar e saber muito sobre pandemia do coronavirus, contra 34,5% que afirmou ter muitas dúvidas sobre o assunto e 12,8% admitiu que não se informa. A maioria (40,8%) também afirmou acreditar que os números de infectados e mortos no Brasil são inferiores aos divulgados pelo governo, já 30,2% pensam que são verdadeiros e 29,1% acham que são superiores. Sobre a mídia, 90,5% disseram acreditar em parte do que é noticiado, 5,4% acreditam em tudo e 4,2% não confiam em nada.

Embora a maioria dos entrevistados (76,4%) seja a favor do isolamento, 50,3% disseram que o têm respeitado parcialmente, enquanto 48,7% totalmente e 1% admitem não respeitar.

Quanto à prática de exercícios físicos durante o período de distanciamento, os alunos se mostraram bem divididos. Enquanto 32,4% deixaram de praticar atividade física, 27,8% admitiu que nunca praticou e 25,3% começou a praticar.

Em relação à alimentação, 55,5% dos entrevistados assinalaram que permaneceram com mesmos hábitos alimentares, 27,7% disseram que se descuidaram e estão comendo mais e pior, e 16,8% garantiram estar se alimentando melhor e com mais qualidade.

Poucas compras muitas lives

Mas nem os mais de três meses de isolamento afrouxaram os hábitos de compras dessa geração que valoriza muita a experiência nas lojas físicas, que pesquisa muito antes de tomar uma decisão e é muito exigente ao adquirir um produto, como mostram estudos. Reforçando estas características, a pesquisa apontou que 61,5% não tem hábito de comprar pela internet, 25,6% manteve a frequência de compra online e 12,9% cedeu à tentação e passou a comprar mais pela internet. “O fato de muitos deles não terem poder de compra e conforme a idade dependerem da aprovação dos pais, também pode influenciar”, pondera Jéssica.

Para ocupar o tempo durante o isolamento, 57,7% têm assistido a séries, filmes e lives, enquanto 17% tem se dedicado aos estudos e novos cursos, 13,4% estão se dedicando à arrumação da casa, e 6,9% têm optado pelas vídeo chamadas com amigos e familiares.

Os entrevistados também se destacaram no uso das redes sociais, sendo que o Youtube ainda é o preferido de 39,5% deles. Já 22,5% acessam mais o Instagram, 14,5% outras opções, 11,4% o Facebook, 7,1% o Tik Tok e 4,9% o Tweeter.

Na opinião de 50,1% dos respondentes, o que falta para as pessoas enfrentarem melhor a pandemia é responsabilidade, já 15% disseram solidariedade e 14,2% respeito.

Por fim, a pesquisa apontou as expectativas dos adolescentes e jovens em relação ao comportamento das pessoas pós pandemia. Para 45,3% dos entrevistados, o comportamento será o mesmo porque o ser humano tem memória curta. Já os otimistas (40%) acreditam vai melhorar porque as pessoas tirarão lições importantes de solidariedade nesta crise. E os pessimistas (14,7%) acham que vai piorar porque a tendência é as pessoas se tornarem mais individualistas e egoístas.

Sobre a Microcamp

A Microcamp é referência na área de educação tecnológica no Brasil. Oferece cursos de informática, hardware e robótica, games e inglês. Em 43 anos de mercado, já formou mais de dois milhões de alunos no Brasil, Portugal, Espanha e Argentina. Atualmente possui cerca de 60 mil alunos matriculados em suas 69 unidades. Além dos conhecimentos técnicos de cada curso, os alunos Microcamp desenvolvem competências e habilidades que os motivam a ter uma atitude empreendedora para conquistar objetivos pessoais e profissionais