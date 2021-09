Pedido de isenção de taxa do Cotil acaba dia 30

Candidatos interessados em pedir redução ou isenção da taxa de inscrição para o processo seletivo 2022 do Colégio Técnico de Limeira (Cotil/Unicamp) têm até o dia 30 de setembro para efetuar a solicitação. O prazo não será prorrogado e a recomendação da comissão organizadora é não deixar para a última hora.

Todas as informações estão disponíveis no Portal do Candidato – www.exame.cotil.unicamp.br, onde é possível acessar a declaração de interesse na isenção.

O valor da taxa é R$ 60 e a isenção de pagamento será oferecida em três modalidades. Alunos oriundos de escolas públicas que recebam remuneração mensal inferior a 1,5 salário mínimo – R$ 1.650, ou que estejam desempregados têm o direito. Da mesma forma, servidor (a) ou filho (a) de servidor (a) da Unicamp, da Funcamp e de empresas terceirizadas prestadoras de serviço à Universidade.

Os candidatos ao curso técnico em Geodésia e Cartografia (concomitante ou subsequente ao ensino médio) oferecido pelo Cotil e ao curso técnico em Prótese Dentária (subsequente ao ensino médio) oferecido pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) também têm direito à isenção da taxa. Neste caso, o benefício é exclusivo para estes cursos.

A lista dos candidatos beneficiados será disponibilizada no dia 8 de outubro de 2022 no mesmo portal. Ao todo, são 600 vagas disponíveis para os 15 cursos técnicos gratuitos.

O prazo de inscrições vai até 7 de novembro e o recolhimento da taxa de R$ 60 precisa ser feito até o dia 8 de novembro.

CURSOS

No período diurno, o Cotil oferece cursos de Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Enfermagem, Geodésia e Cartografia, Mecânica e Qualidade, que são voltados para alunos egressos do ensino fundamental porque são integrados ao ensino médio. A duração é de três anos. Já os cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas, Mecânica e Qualidade integrados ao ensino médio, no período noturno, têm quatro anos de duração.

O curso técnico em Enfermagem, com concomitância externa ou subsequente ao ensino médio, será no período vespertino e terá duração de dois anos. Para quem já concluiu o ensino médio ou cursa em outra instituição, os cursos serão no período noturno, também com duração de dois anos – Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Geodésia e Cartografia, Mecânica e Qualidade.

Outra opção é o curso de Prótese Dentária ministrado em Piracicaba pela FOP.