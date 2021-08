O brasileiro Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro na canoagem em Tóquio. Foi a quarta medalha do atleta em Jogos Olímpicos e o 5o ouro do Brasil no Japão.

O Brasil disputa a final do futebol masculino na manhã deste sábado e já tem mais de 20 medalhas garantidas, o recorde do país em Olimpíadas.