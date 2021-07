Isac Motorista pede CEI na saúde e “toma invertida” de Careca do Esporte

O vereador de Santa Bárbara Isac Motorista (Republicanos) entrou em um “embate” com o colega Careca do Esporte (Patriota) durante a sessão desta terça-feira, na Câmara Municipal.

Sempre com a voz alterada no microfone, Isac pedia por uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a destinação de R$1 milhão da pasta da Saúde. Careca, que chegou a questionar o colega sobre sua “braveza” ao falar, logo usou sua fala para “enquadrar” Isac.

“O senhor quer saber sobre esse valor, mas não estava presente na audiência pública da Saúde, onde poderia ter questionado diretamente a secretária da pasta”, disse Careca.

A última audiência da Saúde aconteceu no dia 27 de maio, na Câmara Municipal e contou com a presença dos vereadores Eliel Miranda (PSD); Reinaldo Casimiro (Podemos); Celso Ávila (PV); Kátia Ferrari (PV); Jesus Vendedor (Avante); Careca do Esporte (Patriota); Carlos Fontes (PSL); e Kifú (PL). A sessão foi presidida pela vereadora Esther Moraes (PL).