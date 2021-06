Irmão de Valdemiro Santiago, bispo Vanderley morre aos 53 de Covid

O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago sofreu uma grande perda em sua família. O bispo Vanderley Santiago, de 53 anos de idade, morreu vítima da Covid-19, nesta segunda-feira, 28 de junho, em São Carlos. Nas redes sociais, críticos do ‘método’ religioso de Valdemiro relembraram que ele teria chegado a vender ‘feijões’ contra a Covid.

O irmão do apóstolo Valdemiro Santiago procurou ajuda médica no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho, e em seguida foi encaminhado para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento do Santa Felícia, onde acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e, devido à gravidade da situação, não conseguiu sobreviver.

De acordo com a informação da prefeitura da cidade, bispo Vanderley Santiago testou positivo para a Covid-19. O religioso já havia tomado a primeira dose do imunizante contra o vírus no dia 16 de junho. Ainda não foi divulgada nenhuma informação sobre o sepultamento. Muitos fiéis usaram as redes sociais para poder lamentar a perda.