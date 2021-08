Irmã Geni recebe “Mulheres de Destaque do Ano” de Eliel

O vereador Eliel Miranda (PSD) aproveitou a Audiência Pública sobre a Lei Maria da Penha, promovida na Câmara barbarense nesta quinta-feira (19), para efetuar entrega do Prêmio Mulheres de Destaque do Ano à religiosa Maria Geni de Brito, mais conhecida como irmã Geni. Neste ano, em função das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste não promoveu sessão solene para a entrega desse prêmio, edição 2021.

A honraria contempla mulheres cujas histórias e trajetórias de vida se destacam na comunidade por seu compromisso com a vida, a superação da violência e defesa dos seus direitos, dando notoriedade aos seus atos e relatos de vida, para que sirvam de exemplo e inspiração. A premiação, que chega à quarta edição, é uma iniciativa do então vereador Paulo Monaro, por meio do Decreto-legislativo nº 02/2017.

Homenageada

Maria Geni de Brito, natural de Guaraçaí (SP), nasceu em 25 de outubro de 1952. Irmã Geni é religiosa da comunidade da Congregação das Irmãs da Caridade de Ottawa no Brasil. É formada em Serviço Social, com pós-graduação em Psicopedagogia e Políticas Públicas no Contexto do Sistema Único da Assistência Social.

Sempre trabalhou na pastoral, colocando o seu serviço e conhecimento nas atividades pastorais (na área social, com creche, centro de juventude, alfabetização de jovens e adultos e sem terra). Chegou a Santa Barbara d´Oeste, no início de 2011. Atua na coordenação das atividades do Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição, com ênfase no atendimento as mulheres em situação de violência.

Em Santa Bárbara d’Oeste, ela participou dos conselhos de Serviço Social e da Mulher, e aceitou o desafio de coordenar o Serviço Social Imaculada, assim como atendimento às mulheres em situação de violência, coordenando a Casa de Acolhimento desde 2012.