IPVA 2022: Entenda o aumento e pra onde vai o dinheiro

Todo começo de ano, os motoristas têm um compromisso certo: pagar o IPVA. O imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores é obrigatório para o licenciamento dos veículos, que é arrecadado pelos estados brasileiros. Sem ele, os carros não podem circular, e para 2022, o valor terá um aumento considerável. O Gringo, aplicativo que tem como objetivo ser o melhor amigo do motorista, é uma das opções para ajudar de forma simples e sem burocracias, os motoristas a pagarem o imposto.

Segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), o valor do carro zero quilômetro no Brasil subiu, em média, 25% de outubro de 2020 a setembro deste ano. Entre os usados, a valorização foi ainda maior, cerca de 30%. O IPVA é cobrado sobre o valor venal do veículo, calculado pela tabela Fipe, com base no mês de setembro do ano anterior. Portanto, os valores do IPVA 2022 foram definidos pelo preço de tabela do carro de setembro de 2021.

A quantia arrecadada é dividida entre o Estado, Município e Governo Federal, e eles aplicam o montante conforme a necessidade – seja em mobilidade, educação, saúde, entre outros.

Esse aumento dificulta ainda mais a vida dos motoristas que, de acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), já tem um alto número de inadimplentes: são cerca de 964 mil proprietários de veículos que ainda não liquidaram o débito do IPVA 2021, quase 5% da frota de carros e motos do estado.

As datas e valores para o IPVA 2022 em São Paulo já foram publicados no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo nesta segunda-feira (3). O calendário deste ano começa no dia 10 de janeiro.

No estado de São Paulo, agora é possível parcelar o imposto em até 5 vezes com as próprias organizações governamentais responsáveis. Proprietários de veículos usados que quitarem o imposto em cota única, em janeiro, terão desconto de 9%. Para os que pagarem o tributo integralmente em fevereiro, ou preferirem parcelar, a redução será de 5%. Para os donos de veículos 0 km, o desconto continua de 3% no pagamento até o quinto dia da emissão da nota fiscal, e os que preferirem também poderão parcelar em cinco vezes, sem desconto.

Já no aplicativo do Gringo, o motorista pode pagar à vista via PIX, boleto bancário ou parcelamento no cartão.

Como parcelar IPVA 2022 no Gringo?

Pelo app Gringo, é possível fazer a consulta e o parcelamento do IPVA, inclusive se o mesmo estiver atrasado. O próprio app calcula o valor exato a ser pago e disponibiliza as opções de pagamento que melhor atende os motoristas. Abaixo, o passo a passo para pagar o IPVA de São Paulo parcelado: