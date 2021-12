IPTU e IPVA: parcelar ou pagar à vista?

Planejamento financeiro pode proporcionar às pessoas ótimos descontos quando o assunto é Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por mais que os descontos possam ser diferentes de uma cidade para outra, eles sempre interessantes.

O grande erro está em não programar seu pagamento com antecedência, está certo que 2021 foi um ano difícil, mas isso é necessário planejamento para 2022 para que a situação não piore. Como a maioria das pessoas não traçam um planejamento anual, acabam começando um ano novo com dificuldades financeiras, já que no período há também gastos com matrícula e material escolar, entre outros.