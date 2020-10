Iphone 12: especialista em segurança digital fala da novidade

Há pouco menos de um mês, a Apple lançou no mercado três novos aparelhos celulares: Iphone 12 Pro, Iphone 12 Max e o Iphone 12 Mini. As novidades, que podem custar até US$ 1.099 (o equivalente a cerca de R$ 6.077, no câmbio do dia), já estão sendo comercializadas nos Estados Unidos, mas, no Brasil, ainda não têm data para chegar.

O grande divisor de águas desses modelos para os antigos da marca é o uso da tecnologia 5G, que garante mais conectividade e rapidez de navegação. Outra diferença, é que os novos aparelhos não incluem fones de ouvido e plugue de tomada. Os novos produtos da Apple acompanham cabo USB-C para Lightning, e quem não tiver um plugue USB-C vai precisar comprá-lo separadamente.

“Além da conectividade 5G, que é uma revolução na tecnologia móvel, os novos aparelhos também prometem mais durabilidade, conforto e qualidade de câmera”, especula o digital Influencer, Davison Vianna, especialista em segurança digital. “A chegada ao Brasil, porém, vai depender da disponibilidade do 5G aqui. Um leilão da Anatel, previsto para 2021, pode mudar a nossa forma de usar internet”, garante Davison Vianna.

Segundo a Apple, os novos aparelhos são mais duráveis que os outros graças a um “escudo cerâmico” que protege a tela. Além disso, são mais finos que os outros smartphones e garantem mais qualidade para as câmeras com Face ID para biometria facial e resistência à água e poeira.

