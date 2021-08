iOS 15: conheça a nova versão do sistema operacional do iPhone

No início de junho durante o WWDC 2021, conferência anual da Apple para desenvolvedores, a Apple apresentou o seu novo sistema operacional (SO), o iOS15. A nova versão do SO traz diversas atualizações e estará disponível na maioria dos modelos de iPhone até outubro deste ano.

Segundo a Apple, o foco do iOS15 é manter o usuário do aparelho conectado a todo momento, aproveitando a conexão com os principais dispositivos da marca. A versão chegará para o iPhone 6S e as versões posteriores, dando aos usuários a opção de instalar ou não a nova versão do iOS.

Atualizações no FaceTime

O FaceTime recebeu diversas atualizações no iOS15. A principal é a função “áudio espacial”, que traz mais dinamismo às conversas na ferramenta. Também será possível ativar o isolamento de voz, que permite eliminar os ruídos ambientes do microfone.

O recurso “Grid View” também foi implementado e possibilita que todas as pessoas que participam da videochamada com ícones do mesmo tamanho. Além do “Modo Retrato”, que borra o fundo da tela e posiciona o foco na pessoa que está na chamada, melhorando a visualização.

Agora também é possível agendar chamadas e compartilhar o URL com pessoas que utilizam dispositivos com Windows ou Android, que podem participar via navegador.

Atualização no aplicativo de mensagens

A ferramenta de mensagens do iPhone também ganhou diversas novidades. Uma delas é a permissão do compartilhamento de conteúdos multimídia e o salvamento de links enviados nas conversas no aplicativo de notícias.

A coleção de fotos também pode ser ampliada com imagens enviadas por outras pessoas e ainda há a separação de categorias, como memes e capturas de tela, para que os arquivos não se misturem.

Novo Menu de Notificações

Para manter os usuários atualizados com o dispositivo, a Apple traz algumas atualizações no iOS15. Uma das novidades é o novo menu de notificações, que classifica os alertas conforme a importância da notificação e a frequência de uso do aplicativo.

Modo Focus

O Modo Focus do iPhone recebeu atualizações pensadas para ajudar os usuários a evitarem as distrações. O recurso faz a filtragem das notificações com base no cotidiano do usuário, podendo ser atualizado manualmente ou automaticamente com o uso de inteligência artificial.

SharePlay

Esse recurso segue a mesma linha do TeleParty. O SharePlay possibilita que os usuários compartilhem experiências simultâneas com seus amigos via FaceTime. É possível ouvir músicas ou assistir a filmes e programas de TV simultaneamente por videochamada por meio do compartilhamento de tela com os demais usuários.

Para aumentar a interatividade e a autonomia, os controles de reprodução são compartilhados entre todos, ou seja, qualquer participante pode reproduzir, para ou avançar o conteúdo. O SharePlay está integrado com os serviços Disney+, HBO MAX, Twitch, Tiktok, ESPN+, Paramount e Hulu.

Novos recursos para fotos

O iOS15 também traz diversos novos recursos para a câmera do iPhone. Com o novo SO, a câmera consegue reconhecer textos em fotos e possibilita a conversão em letras e números. Isso vale para quadro-negro, placas e cartazes.

Outra novidade é a inserção do recurso Memory Mixes, que permite a ligação entre fotos e vídeos da biblioteca com músicas de streamings, criando de forma automática uma trilha para a cena.

Novas chaves no Wallet

A Wallet, carteira virtual da Apple, no iOS15 traz integração com mais chaves digitais. A novidade foi anunciada no lançamento do iOS14.5, mas o recurso só era compatível com um modelo específico da BMW.

Agora é possível usar o iPhone como chaves de casas, prédios, escritórios e quartos de hotéis. O recurso conta com a tecnologia Ultra Wideband, que também permite que o usuário desbloqueie o carro e dê partida em veículos com apenas um toque.

Estas são algumas das principais novidades do iOS15. A nova versão do sistema operacional da Apple traz novidades que aperfeiçoam e dão mais dinamismo aos usuários do aparelho.