Invista num pré-treino saboroso e saudável

A prática de exercícios, seja em casa ou até mesmo nas academias, deve ir além da sua execução. O praticante deve levar em consideração alguns fatores que influenciam de forma positiva nos resultados, como a alimentação que antecede a atividade, mais conhecida como pré-treino. Segundo a nutricionista e consultora da New Millen, Karla Maciel, esta refeição é fundamental para se obter mais disposição, força muscular e inclusive, melhorar a composição corporal.

“O ideal neste momento é ingerir macronutrientes como carboidratos e proteínas ou apenas proteínas isoladas que irão propiciar o reparo e recuperação tecidual, aumento da síntese muscular e até a melhora do humor após o exercício. E alguns suplementos alimentares, podem ajudar a garantir o consumo adequado das quantidades recomendadas desses nutrientes e assim, auxiliando na obtenção desses objetivos”, pontua a nutricionista.

E para ajudar nesta tarefa, Karla separou duas receitas que irão deixar o seu pré-treino mais saudável e saboroso, confira:

Bowl Proteico



Ingredientes

100g de polpa de açaí puro

1 banana-prata madura

2 scoops de Power Protein Complex sabor baunilha

1 colher (sopa) de coco fresco ralado

Mirtilo para decorar (opcional)

Modo de preparo:

Bata no liquidificador, o açaí, a banana e o Power Protein Complex até obter um creme homogêneo. Depois, transfira para uma tigela e acrescente o coco ralado e o mirtilo por cima.

Cappuccino Fit



Ingredientes

1 copo (150ml) de leite semidesnatado ou bebida vegetal

1 xícara (chá) de café coado ou expresso

2 scoops de Protein Black 4W sabor flappuccino

1 colher (café) de canela

Chocolate 70% cacau a gosto

Modo de preparo

Misture o leite ou bebida vegetal com o Protein Black 4W, o café e a canela. Mexa até ficar em consistência cremosa. Adicione o chocolate 70% cacau e deixe derreter. Sirva em seguida.

Conheça os produtos

Power Protein Complex da New Millen é um suplemento proteico da linha Premium, elaborado com a combinação das mais nobres proteínas disponíveis no mercado, como whey protein nas formas isolada, concentrada e hidrolisada, além de caseína, beef protein e caseína. Ele fornece 25g de proteína por porção e garante aminoácidos como BCAA e arginina, auxiliando no aumento da performance e recuperação celular. Disponível nos sabores Baunilha, Chocolate e Morango, Vitamina de Frutas e Cookies & Cream.

Protein Black 4W da New Millen, também da linha Premium, é formulado com whey protein em 4 formas: ultrafiltrada, isolada, hidrolisada e concentrada, garantindo um suplemento de qualidade e de alta absorção proteica, já que é uma proteína de alto valor biológico, ou seja, com todos os aminoácidos essenciais. Com 26g de proteínas em cada dose, é adoçado com stévia, livre de maltodextrina e ainda está disponível nos sabores: Flapuccino, Vanilla Cream, Iogurte de Morango, Mousse de Chocolate, Mousse de Maracujá, Milho Verde e Paçoca.

Sobre a New Millen

A New Millen é uma empresa 100% nacional e com padrão internacional de qualidade e segurança na industrialização, atuando há mais de 30 anos no mercado, fornece alimentos saudáveis de elevada tecnologia e engenharia nutricional, além de trabalhar com marcas próprias.

Com uma planta industrial moderna, de mais de 7.000m², localizada em Cajamar (SP), a New Millen possui maquinários de última geração e um laboratório totalmente equipado para realização de testes.

Qualidade, responsabilidade social e performance são alguns dos pilares valorizados pela marca. E esses princípios se refletem nos atletas patrocinados, que se orgulham e, literalmente, vestem a camisa da empresa.

Com o intuito de conquistar a confiança de seus clientes por meio de bons resultados, a New Millen oferece produtos saudáveis, seguros e que melhoram o desempenho físico e mental de seus consumidores.