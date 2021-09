Invicto há 7 jogos em casa, Rio Branco vence outra

O Rio Branco conquistou nova vitória, nesta manhã de sol quente em Americana. A equipe do técnico Bira Arruda se portou muito bem contra o Independente de Limeira. Com várias chances de gol, o meio e a defesa bem postadas, e novamente partida muito segura do Goleiro Felipe, Tigre venceu por 2 a 0.

A equipe iniciou o primeiro tempo pra cima do adversário, porém o gol só saiu aos 47 minutos com pênalti cavado por Rodney, convertido pelo camisa 9, João Celeri. Segundo tempo entraram na equipe Crepaldi, Cristiano, Yago, Rodrigo e Souza! Equipe manteve o ritmo de jogo e aos 23 minutos, roubada de bola de Crepaldi no campo de defesa, passe de Nicola para Rodrigo Pelé que cruzou, e João Celeri marca novamente, por cima do goleiro!

Vitória importante que classifica Rio Branco antecipadamente. Com 17 pontos, mantém a liderança e agora se prepara para o jogo de volta contra a equipe do São Carlos, em sua cidade. Professor Bira Arruda e sua comissão se destacam pelos números desde sua chegada. Com aproveitamento de 70%, soma 5 vitorias, 2 empates e 1 derrota no Campeonato.

Invicto em casa há 7 jogos, soma ainda 3 vitorias e 1 empate nos jogos preparatórios.

Reapresentação do elenco amanhã as 15:30 no Estádio Décio Vitta.