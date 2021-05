Investindo em Criptomoedas: De olho no Switch

Embora a criptomoeda tenha tido seus altos e baixos no início da pandemia, os preços têm subido desde o outono de 2020. Impulsionado ainda mais pelo investimento de Elon Musk em janeiro de 2021, um único bitcoin atingiu um valor de mais de US $ 58.000 em meados de março de 2021. Especialistas financeiros estão prevendo um aumento contínuo no valor, até US $ 100.000 e além, por Bitcoin.

Outras criptomoedas, como o Etherium, não atingiram as mesmas alturas que o Bitcoin, mas estão ganhando velocidade em parte porque são mais acessíveis para aqueles que estão apenas começando. Este mercado potencialmente lucrativo de criptomoedas ainda está atraindo muitos investidores.

A mineração conta com um grande número de computadores em locais descentralizados, trabalhando em conjunto para verificar transações através de um processo chamado “Prova de Trabalho”. Os investidores tentam determinar o hash, uma sequência de código de 64 caracteres em um bloco que faz parte de uma cadeia de dados. O investidor que resolve o quebra-cabeça ganha recompensas de criptomoedas. Sistemas com taxas de hash mais altas terão mais oportunidades de ganho.

A concorrência cresceu, e os quebra-cabeças tornaram-se mais complicados, então a mineração virtual não é mais viável com laptops ou desktops padrão. Agora, configurações de máquinas mais poderosas e especializadas com taxas de hash mais rápidas ou capacidade de resolução de quebra-cabeças são necessárias, e estas requerem tempo de atividade constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana para ser lucrativo. As plataformas de mineração podem ser compradas fora da prateleira ou podem ser construídas do zero, conectando processadores personalizados, placas-mãe, discos rígidos, placas gráficas e fontes de alimentação. Juntas, as unidades produzem muito calor que também pode diminuir sua capacidade de hash de forma eficiente.

Se você está minerando por entretenimento e aprendizagem ou investindo para uma rentabilidade séria, consumo de energia e geração de calor na mineração de criptomoedas é um problema sério. De acordo com um estudo de dois anos publicado na Nature Sustainability em 2018, a mineração de moedas digitais pode usar mais energia, por unidade, do que a mineração mineral do mundo real, como ouro, platina e cobre. Na verdade, a Universidade de Cambridge estima que só a mineração de Bitcoin usa mais energia do que o país da Argentina!

Enquanto os pesquisadores estão explorando oportunidades de reciclagem no setor de criptomoedas, pode levar algum tempo para encontrar soluções eficazes. Enquanto isso, há maneiras de controlar o consumo de energia e a produção de calor em sua operação. Selecionar o equipamento certo pode minimizar seus gastos e impacto ambiental.

Controlando seus custos com produtos de comutação de rede

As operações de mineração podem ser tão pequenas quanto uma única plataforma, montadas em um apartamento. Com essas unidades, os mineradores estão frequentemente buscando etherium ou outras moedas menos comuns. Uma vez que o Bitcoin se tornou tão valioso e a mineração de Bitcoin tão competitiva, seus mineradores geralmente estão alojados em grandes fazendas de mineração, com milhares de unidades, enchendo armazéns sobre muitos acres. Com o uso de energia em mente, essas enormes operações estão frequentemente localizadas em países do norte, onde a energia custa menos e as temperaturas são mais frias.

Para uma mineração de criptomoedas bem-sucedida, você precisa que seu hardware e suas redes sejam completamente confiáveis, uma vez que o tempo de inatividade se traduz em dólares perdidos. Para manter seus lucros, você precisa manter seus custos de energia e hardware e tempo de viagem baixos. À medida que a dificuldade de hashing aumenta, o uso de hardware que aborda essas preocupações é mais importante do que nunca. Considere que algumas dessas grandes fazendas poderiam usar até mil switches de rede. Switches que são adequados para a mineração de criptomoedas, podem manter seus dispositivos de rede conectados e se comunicando de forma consistente e ajudá-lo a reduzir custos ao longo do tempo.

O que procurar em um switch de rede para sua operação de investimento

Tecnologia de economia de energia – O hardware com tecnologia de economia de energia incorporada ajudará a minimizar a produção de calor e o consumo de energia. Os switches com tecnologia verde serão desligados automaticamente quando não estiver em uso, ajudando você a manter os custos elétricos baixos.

Smart Fan ou Fanless Technology – A mineração de moedas digitais é notória por produzir muito calor e som em sites de mineração. Enquanto os ventiladores convencionais funcionam continuamente, ventiladores inteligentes podem ajustar a velocidade de acordo com as necessidades de resfriamento para manter o calor baixo e reduzir os custos de energia. Switches que usam métodos alternativos para dissipar calor também podem ser uma opção para manter o ruído baixo também.

Gerenciamento remoto – Quando você precisa estar longe do seu site de mineração, você não quer se preocupar com o tempo de inatividade. Use hardware que permite fazer login e monitorar sua rede remotamente para manter o tempo de viagem baixo.

O que procurar em um vendedor?

Encontrar o hardware certo para sua operação é essencial e não há como contornar isso; equipamentos de mineração de criptomoedas são caros. Embora seja tentador ir para os produtos mais baratos, é importante selecionar hardware de rede confiável que minimizará o tempo de inatividade.

Quando estiver montando ou atualizando sua operação de mineração, faça sua pesquisa. Procure empresas que garantam confiabilidade e fiquem atrás de seus produtos com uma boa garantia. Para manter os custos de hardware baixos, escolha produtos sem taxas anuais ou contratos de serviços.

Mantendo tudo para baixo

Em uma indústria que é conhecida por seu alto uso de energia, você quer fazer tudo o que puder para manter o uso de energia baixo. Escolher o hardware certo para suas necessidades de criptomoedas pode aumentar sua rentabilidade ao mesmo tempo em que diminui sua pegada ambiental. Cada quilowatt que você economiza ajuda o meio ambiente e aumenta sua linha de fundo. Navegue por toda a gama de soluções de comutação de rede D-Link para atender às necessidades de sua operação de mineração.