Polícia investiga estupro de criança de 4 anos

A mãe da criança relatou a guardas municipais que suspeitava que a filha havia sido estuprada, mas não sabia informar quem teria sido o autor. Na festa, a mãe teria perdido a filha de vista. Depois, a localizou a filha dentro da casa. A criança estava com mancha de sangue no rosto, com as pernas vermelhas e reclamava de dores nas partes íntimas. Disse que “um urso a tinha pego”.