Invadiu supermercado pra roubar e fez reféns

Um homem invadiu um supermercado e chegou a fazer reféns no início da manhã desta terça-feira (1) em Nova Odessa. Ele ameaçou os funcionários e roubou itens do local, no bairro Bosque dos Eucaliptos.

Segundo relato da representante, após a abertura de um supermercado de Nova Odessa, um homem invadiu o local e rendeu os funcionários, o sujeito simulava portar uma arma e anunciou um roubo. Mediante a ameaças, subtraiu objetos, totalizando um prejuízo de R$449,60. A representante também relatou que poderia reconhecer o homem, já que o mesmo é um cliente do local.

Ela disse ainda que o autor do crime estava de máscara branca, boné e blusa de frio xadrez de cor verde. No local há câmeras de segurança e serão fornecidas cópias das imagens.

O ocorrido foi registrado na unidade policial local.

