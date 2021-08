Invadiu quintal de residência pra fugir da Gama, mas acabou preso

Durante patrulhamento da Guarda Municipal de Americana pela Rua do Cateto, no bairro Monte Verde, a equipe avistou um indivíduo que ao perceber a presença da viatura tentou fugir pelo quintal de uma residência que dava fundos para a Rua Córrego da USP.

Durante a perseguição, a equipe percebeu que o indivíduo dispensou algo no terreno. Assim que foi abordado, a equipe questionou o homem, que afirmou ter dispensado 4 porções de maconha.

Com o auxílio da Romu Canil, foi realizado o trabalho de faro com a K9 Hanna sendo encontrados as porções indicadas pelo indivíduo e entre alguns tijolos no local, foram encontradas mais 9 porções da mesma droga.

Fatos apresentados à autoridade policial, onde a parte foi recolhido à cadeia pública e as drogas apreendidas.