Invadiu condomínio da ex, fez ameaças e acabou no PS

Um homem que invadiu condomínio onde mora a ex namorada, fez ameaças de suicídio, mas acabou sendo convencido por policiais militares a se livrar da arma e ser levado. O caso começou na madrugada deste domingo na rua Maria Luiza Petrini Margato, no jardim Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste. A ocorrência durou mais de 6 horas e o capitão PM Gobbi e equipes trabalharam nas negociações. O caso terminou já depois das 11h.

A ocorrência começou as 4h20 quando uma viatura noturna da polícia militar foi avisada pelo síndico que o rapaz havia invadido o condomínio e entrado no apartamento onde mora sua ex-namorada. D.S.M entrou no apartamento no momento em que não havia ninguém no local e havia se trancado no quarto. Ele tinha uma faca e, já quando foi identificado, começou a fazer ameaças de se ferir.

Foram chamados homens do Corpo de Bombeiros e operadores da polícia mais o apoio do Gate- com o Gerenciador de Crise capitão Gobbi. D.S.M aceitou se entregar e foi levado ao PS Afonso Ramos para atendimento médico.