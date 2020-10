Invadiu comércio, levou um monte e depois perdeu ‘tudo’

Um indivíduo foi preso após furtar um estabelecimento comercial na Avenida Armando Salles, em Santa Bárbara.

A polícia foi acionada para atendimento de uma ocorrência de furto à uma galeria comercial. As vítimas encontraram o portão arrombado e a fechadura do blindex danificada. O indivíduo levou diversos objetos entre roupas e semi-jóias que, segundo as vítimas, totalizam aproximadamente R$20 mil.

BUSCA. Tendo conhecimento de que pelo bairro Vila Santana há indivíduos que praticam esse tipo de delito, a polícia, em patrulhamento e após denúncia anônima, conseguiu localizar a residência onde estava diversos objetos furtados do estabelecimento.

Além dos objetos da loja, a PM ainda localizou 0,278 Kg de maconha, 06 dechavadores de plástico, 02 balanças de precisão, diversos microtubos (eppendorfs) vazios, 2,840 Kg de fios de cobre descascados, 10 munições de calibre 38, 01 munição de calibre 45, 01 munição de calibre 32, intactas, 59 maços de cigarros.

Vários objetos foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os subtraído do comércio. Diante do exposto, objetos e o indivíduo foram conduzidos ao plantão policial, onde o delegado determinou pela apreensão dos objetos e liberação do abordado.