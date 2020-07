Invadiu a casa, roubou a bike e se deu mal

Um homem foi detido na manhã deste sábado acusar de roubar uma bicicleta/ bike depois de invadir uma casa no bairro Jaguari em Americana. O desempregado W.R.R., 29, foi detido por volta das 9h na rua Emilio Covessi por agentes da Polícia Militar.

A equipe tinha as informações de um furto a residência no bairro Jaguari. No caso, um homem teria feito o arrombamento do imóvel e depois havia subtraído uma bicicleta da marca “First” na cor azul Aro 29.

Iniciado o patrulhamento para encontrar o rapaz na vizinhança, a equipe visualizou um homem entrando em uma casa com uma bicicleta semelhante.

O homem, ao notar que seria abordado, tentou fugir, porém foi detido. Realizado contato com a vítima, sendo que esta reconheceu a bicicleta como sendo de sua propriedade.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão a W. , que foi conduzido até a Polícia Civil, onde após as formalidades

permaneceu preso.