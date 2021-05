Invadiram terreno pra furtar fios elétricos de torre de telefonia

Equipe da Guarda Municipal de Americana com GCMs Nicolete e W. Ribeiro, estavam em patrulhamento na manhã deste sábado (15), quando por volta das 11h18, foram acionados para comparecer a uma torre de telefonia móvel na Rua Benedito das Chagas no bairro Pq. Gramado.

Conforme a denúncia, duas pessoas haviam invadido o local para subtrair fiação elétrica. Ao chegarem pelo local, os GCMs visualizaram um indivíduo no interior do terreno, cercado de fiação de cobre e alumínio, bem como perceberam que para acessar o local, o rapaz cortou o arame farpado sobre o portão e que para remover a fiação foi feito um corte na tela do alambrado.

Após realizarem a abordagem em J. G. S de 36 anos, foi constatado grande quantidade de fiação já cortada ao seu redor, bem como alguma parte dos fios já estavam na calçada e que no local haviam quatro caixas de energia arrombadas, onde sob uma delas havia um alicate modelo turqueza.

A empresa, vítima do furto foi acionada, e o acusado encaminhado a Central de Polícia Judiciária (CPJ) onde foi decretada sua prisão